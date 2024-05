Fisco: Renzi, 'Meloni scivolata su buccia banane, 2 anni a P.Chigi ma no taglio tasse'

Fisco: Renzi, 'Meloni scivolata su buccia banane, 2 anni a P.Chigi ma no...

Fisco: Renzi, 'Meloni scivolata su buccia banane, 2 anni a P.Chigi ma no...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Sul redditometro Giorgia Meloni "è scivolata su una buccia di banana, ha sempre sostenuto il contrario di quel che poi ha fatto Leo. Ma il problema non è il redditometro, il problema è che dopo 2 anni non ha ancora abbassato le tasse". Cos&i...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Sul redditometro Giorgia Meloni "è scivolata su una buccia di banana, ha sempre sostenuto il contrario di quel che poi ha fatto Leo. Ma il problema non è il redditometro, il problema è che dopo 2 anni non ha ancora abbassato le tasse". Così Matteo Renzi, ospite di 'Mattino Cinque', su Canale5. A chi gli fa notare che ci sono stati interventi sugli scaglioni, "ha aumentato l'Iva sui pannolini e prodotti dell'infanzia – replica – dalle mie parti di dice 'poggia e buca fa piano'. C'è un problema di stipendi e pensioni, la vera questione non è il redditometro, ma la Meloni facesse quel che ho fatto io 10 anni fa" con il bonus di 80 euro, portandolo a "150 euro anziché 80".