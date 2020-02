Coronavirus: Mattioli, 'Confindustria a supporto imprese, costituita task force'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Confindustria si è resa disponibile a fornire supporto e informazioni alle imprese che si trovano ad affrontare difficoltà logistiche e di gestione delle risorse". Ad annunciarlo in una nota è la vice presidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Licia Mattioli candidata per la guida di viale dell'Astronomia.

"Abbiamo inoltre costituito una sua 'Taskforce Coronavirus' per rispondere alle richieste del Sistema in maniera sempre più efficiente e puntuale. Questa taskforce costituirà il punto di riferimento per l'Unità di Crisi della Farnesina, il Maeci, il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio con cui saranno condivise le informazioni e le problematiche segnalate via via dalle imprese", aggiunge Mattioli.

"È ancora presto per fare un bilancio dei danni del Coronavirus sull’economia italiana, ma è importante essere consapevoli che queste ripercussioni andranno a innestarsi su uno scenario economico già in difficoltà.

Guardando in particolare al settore del lusso, è indubbio che gli impatti saranno significativi. Basta Pensare che i consumatori cinesi rappresentano circa il 33% delle vendite dei turisti in Italia", sottolinea Mattioli.