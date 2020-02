Coronavirus: nessun piano per chiusura sede Luxottica a Milano

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Non c'è nessun piano di chiusura della sede di Milano di Luxottica per l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende dall'azienda, il gruppo sta monitorando la situazione e vagliando varie ipotesi sulle decisioni da prendere nei prossimi giorni, a partire da lunedì, quando riapriranno gli uffici. Per ora, al pari di altre grandi multinazionali con sede a Milano, Luxottica ha previsto lo smartworking per i dipendenti residenti nei comuni del lodigiano interessati dal contagio.