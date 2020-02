Coronavirus: Razza, 'sbarchi? Pozzallo Messina e Lampedusa richiedono più attenzione'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – "Ci stiamo occupando delle aree di sbarco degli immigrati. Pozzallo, Messina e Lampedusa sono delle aree che devono essere ulteriormente poste sotto attenzione. In questo, il rapporto con il Ministero della Salute e con l'Usmaf è costante e questa mattina era presente al tavolo dell'unità di crisi anche il responsabile dell'Usmaf per la Sicilia". Così l’assessore alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul Coronavirus convocata stamani a Catania

"La Sicilia – ha aggiunto – come abbiamo ricordato più volte, non è il punto di approdo della sola Italia ma il punto di approdo dell'Europa. La nostra speranza è che questo sia tenuto nell'adeguata considerazione anche in momenti di questo tipo".