Coronavirus: Conte, 'uniamo sforzi e lavoriamo in squadra'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Governo, Presidenti di regione e staff tecnico del ministero della Salute adesso in riunione congiunta per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. Uniamo gli sforzi e lavoriamo in squadra senza sosta per tutelare la salute dei nostri cittadini". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte, postando alcuni scatti della riunione in corso.