Coronavirus: nuova bozza ordinanza, stretta sanitaria anche per Regioni con 1 solo caso

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Stretta sanitaria anche per le Regioni che hanno registrato anche un solo caso di contagio da Coronavirus. A prevederla è la nuova bozza di ordinanza -visionata dall'Adnkronos- uscita dal confronto tra governo e Regioni, impegnati a trovare la quadra su un'ordinanza che renda omogenee le misure adottate nelle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus.

Nel documento i governatori hanno voluto si aggiungesse un nuovo paragrafo nelle misure di sorveglianza. Che prevede che basta provenire da una regione con un solo caso di contagio accertato di Coronavirus a far scattare l'obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie. "Tutti i cittadini provenienti dalle Regioni in cui risulta accertato almeno un caso di contagio e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni – si legge – devono comunicare la propria presenza nel territorio della Regione, con indicazioni del domicilio, al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria".