Coronavirus: Conte, 'nessuna paura, non drammatizzare'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Dobbiamo avere paura del Coronavirus? "Paura assolutamente no, e non dobbiamo drammatizzare. Dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria, dobbiamo continuare con un atteggiamento prudente, seguire le raccomandazioni della comunità scientifica, adottare regole e condotte diffuse. Noi con responsabilità maggiori, di governo, siamo concentrati per contenere l'epidemia ed evitare la diffusione del contagio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento dalla Protezione Civile a 'L'Aria che tira' su La7.