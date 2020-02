Coronavirus: Gelmini, 'crisi economica sarà amplificata da misure governo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Vedremo presto, quando si tratterà di discutere delle misure che il governo intende mettere in campo per sostenere i settori economici colpiti dalla crisi, cosa avranno significato le scelte sbagliate dell’esecutivo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo l’informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’emergenza Coronavirus.

“La crisi purtroppo sarà amplificata dagli effetti già manifesti dei provvedimenti economici dettati dal Movimento 5 Stelle. Già prima del coronavirus eravamo ultimi in Europa per crescita e ci saremmo avviati a chiudere il primo trimestre dell’anno in recessione".

"Forza Italia, anche sugli aspetti economici, è pronta a dare il proprio contributo e attendiamo con ansia il nuovo decreto: abbiamo già presentato con il vicepresidente Tajani, il collega Renato Brunetta, le nostre proposte per ridare ossigeno al Paese, per sostenere le imprese, gli esercizi commerciali, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Ci aspettiamo che queste richieste trovino accoglienza. E dovremo porci quanto prima l’obiettivo di realizzare una grande campagna di comunicazione per spiegare agli italiani e al mondo che l’Italia è un Paese sicuro e non un lazzeretto”.