Coronavirus: Speranza, niente paura, non diamo di Italia rappresentazione sbagliata'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Non dobbiamo avere paura. Ripeto, nessuna sottovalutazione o facile ottimismo ma noi, insieme agli altri paesi, affronteremo questa emergenza. Con grande rispetto per le opinioni di tutti dico attenzione a non dare dell’Italia una rappresentazione sbagliata". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula alla Camera.