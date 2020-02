Coronavirus: Cna, turismo paralizzato, fatturato in Italia crolla del 60%**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Cna Turismo stima una perdita di fatturato fino al 60% nella prima metà dell’anno in assenza di una inversione di tendenza. Per il primo trimestre la previsione indicava un giro d’affari di 26,1 miliardi ma a causa delle numerose disdette il valore residuo è stimato a poco più di 10 miliardi di euro. Se la situazione non registrerà una evoluzione positiva per il secondo trimestre la caduta del fatturato sarà ancora più pesante: da 30,5 miliardi inizialmente stimati a 12,2 miliardi. Lo rende noto Cna che condivide il metodo e il percorso illustrati da Franceschini per arginare gli effetti pesanti del coronavirus e arrivare a una rapida normalizzazione.