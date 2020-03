Coronavirus: Fi lancia slogan 'Italyes' e chiede new deal europeo

Roma, 2 mar (Adnkronos) – "Italyes", ovvero uno slogan per promuovere l'immagine del nostro Paese, ma soprattutto un vero e proprio new deal europeo con "una grande quantità di investimenti pubblici" per contrastare la caduta del pil attraverso il rilancio della domanda. Sono le proposte e le richieste di Forza Italia di fronte all'emergenza coronavirus, presentate in una conferenza stampa dal vicepresidente, Antonio Tajani, dal responsabile Dipartimenti, Giorgio Mulè, dalla capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini, dal responsabile Economia, Renato Brunetta.

"A minaccia globale non può corrispondere una risposta locale", sottolinea Mulè, quindi, fa eco Brunetta "o c'è la volontà e la capacità di fare un salto di qualità oppure l'Europa è destinata ad implodere". Di qui la richiesta di un Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato e di governo per fronteggiare un'emergenza che non è soltanto economico-sanitaria, ma anche immigrazione "che non possiamo sottovalutare -ricorda Tajani- alle frontiere greco e bulgara".

Richieste prodromiche ad una serie di interventi concreti, in primis la sospensione del patto di stabilità e crescita.

Forza Italia è quindi pronta a votare in Parlamento lo scostamento temporaneo del saldo strutturale, sulla base di "un coinvolgimento delle opposizioni", perchè, chiede Brunetta, "la collaborazione deve essere biunivoca".