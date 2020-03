Coronavirus: Casini, 'prova dura per governo ma va chiuso tutto subito'**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Oggi in Parlamento c’è stata una prova di serietà e di unità. Adesso il Governo è chiamato alla prova più dura: chiudere subito tutto, salvo i servizi essenziali, con effetto immediato in tutta Italia. La guerra non si può combattere con mezze misure. #coronavirus": Lo scrive Pier Ferdinando Casini su twitter.