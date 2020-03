Coronavirus: Fontana, 'dati in leggera crescita rispetto a ieri'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Per quanto riguarda i contagi da Coronavirus in Lombardia, "ho proiezioni che si discostano poco rispetto a ieri, sono in leggera crescita rispetto a quelli di ieri". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Il cambiamento di rotta ci sarà quando inizieranno a mostrare la loro efficacia le misure che sono state applicate. Secondo me dovrebbero iniziare a sentirsi dei cambiamenti da giovedì, lasciamo passare una settimana e due giorni dall'ultima stretta".