Coronavirus: Philippe, 'brusco stop massiccio a nostra economia, sforzi per rilancio'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – L'emergenza coronavirus provocherà "una battuta d'arresto potente, massiccio e brutale alla nostra economica e trasformerà le nostre abitudini di vita". Così il premier francese, Edouard Philippe intervenendo al Senato francese sull'emergenza coronavirus. "Siamo entrati in una crisi sanitaria mai vista che imporrà una battuta d'arresto brutale al nostro tessuto produttivo", sottolinea Philippe. La priorità del Governo "è superare la crisi sanitaria" per permettere al paese "di ripartire. Tutti, collettivamente, dovremmo fare uno sforzo considerevole per permettere un rilancio al nostro Paese".