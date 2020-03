Coronavirus: Sala, 'prova di maturità per la politica'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – Nell'emergenza coronavirus "la politica è chiamata a una grande prova di maturità. Dobbiamo fare vedere quanto valiamo in una situazione complessa ma soprattutto incerta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Bisogna interpretare la realtà, ma bisogna rimanere fermi su alcune regole che valgono sempre. Per esempio bisogna ascoltare tutti i cittadini, ma non possiamo farci travolgere dall'emotività", ha continuato. "Un consiglio a me stesso e ai miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più".