Coronavirus: Sibilia, 'bello tagliarci stipendi per aiutare famiglie'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “In questo momento è importante più che mai offrire una mano ai nostri concittadini. E' dunque giusto e opportuno che l'aiuto sia concreto anche da parte dei parlamentari tutti. In questo senso, la proposta lanciata dal capo politico del nostro Movimento, che propone il dimezzamento degli stipendi di deputati e senatori fino a fine legislatura è da attuare sin da subito". Lo afferma Carlo Sibilia, deputato M5S e sottosegretario all'Interno.

"E' mia ferma convinzione -aggiunge- che occorra, da parte del corpo politico e parlamentare, contribuire immediatamente al sostentamento delle famiglie più esposte a questa crisi derivante dall'emergenza sanitaria da coronavirus e alleviarne le pene derivanti dalla inattività che si sta protraendo. Andrà tutto bene se ciascuno di noi farà la propria parte: noi del M5S da sempre contribuiamo, con i nostri stipendi, allo sviluppo di nuove imprese ed oggi vogliamo ulteriormente metterci a disposizione degli italiani, spaventati per il loro futuro più prossimo.

Sarà bellissimo poter aiutare anche sono una famiglia in difficoltà a far la spesa e a procurarsi il necessario per una esistenza dignitosa, incoraggiando tutti a ripartire non appena sarà possibile".