Coronavirus: Conte a opposizioni, 'in Ue ostacoli a Italia da vostri alleati'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte, riunito a Palazzo Chigi con i leader di opposizione sull'emergenza Covid-19, ha sottolineato come sia molto vivace il dibattito all’interno dei vari paesi europei sulle proposte italiane per fronteggiare i contraccolpi economici del Coronavirus, e non ha mancato di far notare -a quanto si apprende – che, spesso, sono proprio i partiti con cui sono più collegati le forze di opposizione italiane quelli che più contrastano le proposte del governo italiano in Ue.