Coronavirus: prefetti Lombardia a De Corato, 'bene fondi per polizia locale'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – I prefetti della Lombardia apprezzano lo stanziamento di fondi dalla Regione Lombardia per l'emergenza covid19 e scrivono all'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. "Egregio assessore, esprimo, anche a nome dei colleghi della Lombardia, il pieno apprezzamento per l'operazione Smart/Covid 19 che rafforza le polizie locali, impegnate fin dal primo momento e in tutta la Regione, secondo piani coordinati, nei controlli per il rispetto delle norme emergenziali", afferma in una lettera il prefetto di Milano, Renato Saccone, in una lettera inviata all'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Nella missiva Saccone sottolinea inoltre che provvederà ad estendere la qualifica di 'agente di pubblica sicurezza' anche ai militari attualmente non rientranti della missione 'strade sicure' qualora dovessero essere impiegati allo stesso scopo.

"La lettera del Prefetto di Milano, Renato Saccone – afferma De Corato – inviata anche a nome di tutti i suoi colleghi della altre province lombarde, dimostra l'apprezzamento per l'operazione 'smart covid19' ed evidenzia il nostro sforzo attraverso il finanziamento alle Polizie locali per il rispetto delle misure a contrasto del Coronavirus.

Auspico – continua – che lo stanziamento di 464mila euro approvato dalla giunta regionale su mia proposta convinca quei Comuni che hanno lasciato gli agenti di Polizia locale in riposo forzato, a reinserirli a pieno titolo in servizio. Siamo inoltre disponibili, esaurito il fondo, a rifinanziare nuovamente questa operazione".