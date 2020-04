Coronavirus: controlli a Milano, ieri 502 multati

Milano, 6 apr. (Adnkronos) – Ieri a Milano sono state comminate 502 multe per inadempimento ai provvedimenti per contenere il coronavirus. Lo fa sapere la Prefettura di Milano. Sempre nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, sono state controllate dalle forze dell'ordine quasi 11mila persone (10.819), e denunciati cinque titolari di esercizi commerciali. Due le persone denunciate per aver mostrato una falsa autocertificazione.