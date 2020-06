Vigili fuoco: cambio al vertice in Sicilia, lascia Vallefuoco e arriva Lucia

Palermo, 19 giu. (Adnkronos) – Lunedì prossimo, 22 giugno, l’ingegner Gaetano Vallefuoco, Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cesserà dall’incarico di Direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia, ricoperto dal primo dicembre 2018, per assumere, in pari data, l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Centrale per la Formazione a Roma presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno.

All’ingegner Gaetano Vallefuoco, subentrerà nell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia per un biennio, l’ingegner Maurizio Lucia, Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che attualmente ricopre analogo incarico in Molise.