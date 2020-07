Energia: riqualificazione energetica, Gse e Provincia Autonoma Bolzano al fianco Comuni (2)

(Adnkronos) – Principali beneficiari del Conto Termico sono, infatti, le Pubbliche amministrazioni, ma possono avvalersene anche imprese e privati. Grazie al Conto Termico, strumento d’incentivazione statale gestito dal Gse, e ai contributi provinciali è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

"Il supporto alle comunità locali e la prossimità territoriale sono al centro del nostro lavoro, del nostro impegno quotidiano e la conditio sine qua non per attuare la nostra mission. Costruire un futuro più sostenibile per le attuali e future generazioni richiede coesione, cooperazione e unità di intenti. In questa direzione i servizi promossi dal Gse si adattano in modo capillare alle esigenze e necessità di ogni singola realtà, sia pubblica che privata, innescando una circolarità dinamica e virtuosa a beneficio di tutta la collettività sia in termini sociali che economici", sottolinea Roberto Moneta, Amministratore Delegato del Gse.