Ue: Conte, 'no compromesso al ribasso, serve decisione ambiziosa'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Per il Consiglio europeo di Bruxelles "non parliamo di compromesso, perché tra 27 Paesi finirà che per trovare un comune denominatore abbasseremo sempre di più il livello della risposta europea, che deve essere invece forte, solida, adeguata alle circostanze eccezionali che stiamo vivendo.

Deve essere ambiziosa a livello politico. Quindi non un compromesso al ribasso o di basso profilo, ma una decisione politica ambiziosa". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'emittente spagnola Nius.