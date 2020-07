Coronavirus, altri 9 morti e 234 nuovi casi

(Adnkronos) – Altri 9 morti e 234 nuovi casi. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia. Le uniche due regioni che registrano vittime sono la Lombardia con 8 decessi e l'Abruzzo con uno. I casi totali sono 243.061, gli attuali positivi 13.179.

I deceduti da inizio emergenza sono 34.954.

Ci sono 50 ricoverati in meno rispetto a ieri. In particolare, si registrano 776 ricoverati con sintomi (ieri erano 826), 68 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Sono 12.335 le persone in isolamento domiciliare e 13.179 gli attualmente positivi.

Ci sono 349 guariti in più da ieri,, che portano il totale di dimessi e guariti a 194.928.

Sono 7 le regioni e la provincia di Trento a zero contagi.

Le regioni che non hanno registrato nuovi positivi sono Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata.

Sono 38.259 i tamponi effettuati da ieri, portando il totale dei test effettuati a oltre 5,9 mln (5.938.811).