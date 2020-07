Coronavirus: ricerca, 70% congressi ed eventi cancellati per emergenza

Milano, 29 lug. (Adnkronos) – L'emergenza scatenata dalla diffusione del coronavirus ha provocato una crisi senza precedenti per il settore dei congressi e degli eventi. Una brusca battuta d’arresto per un settore che negli ultimi cinque anni aveva registrato una crescita costante, con un tasso di incremento medio del numero di eventi del 4,1% annuo.

Le sedi per congressi ed eventi hanno subito la cancellazione della maggior parte delle manifestazioni già previste in calendario: il 69,7% degli eventi e dei congressi è stato cancellato, il 16,9% rinviato al 2021 e solo il 13,4% posticipato a un’altra data nell’anno in corso. I dati emergono dalla ricerca 'L’impatto del Covid-19 sulla meeting industry italiana: la prospettiva delle sedi per eventi e congressi', realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aseri) in collaborazione con Federcongressi&eventi.

Il lockdown ha finora determinato la cancellazione di 215mila eventi, considerando che i meeting già previsti o comunque potenzialmente ospitabili nel 2020 rappresentano il 70% del totale annuo.