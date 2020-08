Ryanair: calo prenotazioni, compagnia taglia il 20% dei voli a settembre e ottobre

Berlino, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) – Ryanair, la più grande compagnia aerea low cost d'Europa, sta riducendo la sua offerta di voli a causa della crescita dei nuovi casi di coronavirus in Spagna e in altri paesi. Le prenotazioni sono diminuite in modo significativo negli ultimi dieci giorni, sottolinea la società lunedì che ha annunciato che a a settembre e ottobre taglierà il 20% della capacità di volo offerta.

I voli per Spagna, Francia e Svezia, per i quali vari governi hanno recentemente inasprito le restrizioni di viaggio, sono particolarmente colpiti. Anche i voli da e per l'Irlanda sono nell'elenco poiché i viaggiatori di molti paesi dell'Ue devono aderire a una quarantena di 14 giorni lì.

Ryanair ora vuole ridurre i numeri di voli sui collegamenti interessati ma non ha escluso la completa cancellazione delle rotte.