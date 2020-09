Referendum: M5S verso sanzioni per chi vota no, 'tradito programma elettorale'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – Verso sanzioni disciplinari per i parlamentari M5S che si sono espressi per il No al referendum sul taglio di deputati e senatori. Tra questi, Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siragusa, Mara Lapia e diversi altri. La voce di provvedimenti in arrivo ha iniziato a circolare nelle ultime ore nei gruppi parlamentari, e fonti vicine al collegio dei probiviri confermano all'Adnkronos che i 'ribelli della sforbiciata' sono sotto la lente di ingrandimento di chi è chiamato a sanzionare.

"E' molto più di un'ipotesi – spiegano le stesse fonti -. Chi vota No tradisce il programma elettorale, e il nostro codice etico ci obbliga a rispettarlo. Il taglio dei parlamentari era previsto nel contratto di governo del Conte I, nel programma del Conte II e nel programma elettorale M5S, nello specifico nel documento votato online dagli attivisti. Ci sono tutti i presupposti per intervenire…".