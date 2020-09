Voto Veneto: Zaia stravince e triplica Lega, 'ora autonomia'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Il suo consenso è così alle stelle che per vincere non ha nemmeno avuto bisogno di fare campagna elettore. Dopo la notizia della positività di Lorenzoni al Covid19, il governatore aveva anche annullato tutti i confronti tv con lo sfidante.

Ma guai a chi dice che è stata la pandemia a portargli i voti. "Qualcuno dice che è stata l'occasione per prendere voti. Guardate, io prima del Covid avevo consensi altissimi, per cui non avevo bisogno di questa disgrazia per portarli a casa".

Il prossimo passaggio è già deciso: "Ora il nostro obiettivo è uno solo, portare a casa l'autonomia", che dopo il referendum del 2017 attende ancora un'intesa finale tra Governo e Regioni.

Tra gli altri candidati, è al limite della soglia di sbarramento anche il candidato del Movimento 5 Stelle, Enrico Castelletti, alle 21 di poco sopra il 3%. Secondo l'Osservatorio Elettorale del Consiglio elettorale del Veneto saranno solo tre le coalizioni che entreranno in consiglio regionale del Veneto nella prossima legislatura, con il centrodestra a conquistare circa 37-38 seggi. Cresce in Veneto anche Fratelli d'Italia, vicina al 9% dopo il 2,69% ottenuto nel 2015.

(di Vittoria Vimercati)