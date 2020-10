Venezia, 3 ott. (Adnkronos) – La prima volta del Mose. Oggi il sistema di 78 paratoie alle tre bocche di porto della laguna di Venezia viene attivato in condizioni di alta marea (prevista a 135 cm a mezzogiorno), dopo vari test dei mesi scorsi.

Così per la prima volta il Mose e eviterà l’allargamento di gran parte del centro storico della città come avvenuto in passato. Le 78 paratoie sono ormai tutte fuori dall’acqua.