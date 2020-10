Londra, 14 ott. (Adnkronos) – In Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo venerdì per contenere l'epidemia di coronavirus, ha annunciato la 'First Minister", Arlene Foster.

Le attività di ristorazione potranno funzionare solo in takeway per le prossime quattro settimane. Saranno inoltre introdotti limiti ai viaggi non essenziali.