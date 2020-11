Dl sicurezza: Fiano, 'modifica calendario esempio coesione istituzionale'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "L’accordo tra i Gruppi parlamentari che ha modificato il calendario dei lavori della prossima settimana alla Camera, prevede che il decreto sicurezza sarà esaminato a partire dalla discussione generale venerdì della prossima settimana, per dare precedenza alle misure di emergenza di contrasto all’epidemia Covid-19 e al voto sullo scostamento di bilancio.

Scelta condivisa dal nostro Gruppo e sulla quale si dovrebbero evitare interventi strumentali". Lo afferma Emanuele Fiano, componente della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Il calendario dei lavori concordato -aggiunge- permette infatti di discutere ed approvare in modo ordinato le norme che servono al nostro Paese in questa delicata fase e di venire incontro anche all’auspicio ripetuto più volte dal Presidente della Repubblica di una necessaria coesione istituzionale delle forze politiche in questa fase di emergenza del Paese, nella legittima salvaguardia delle nostre differenti visioni”.