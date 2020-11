Coronavirus: Bonafede, 'lavorare per graduale riapertura di tutte le scuole'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "Oggi il professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus dichiara in un'intervista al Corriere della Sera che 'la scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro'. La ministra Lucia Azzolina e tutto il governo hanno profuso un grande impegno in tal senso.

Adesso dobbiamo lavorare, con tutte le necessarie misure di sicurezza, per una graduale riapertura di tutte le scuole". Lo scrive su Facebook il capodelegazione del M5S al governo e ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.