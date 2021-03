Pd: Bonaccini, 'Sardine? con chi tra loro dice io di destra, per me dialogo dura due minuti'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Io non conosco Cristallo. Se lei conoscesse la mia storia, quella della mia famiglia, le politiche che stiamo facendo in Emilia Romanda, si esprimerebbe in altro modo". Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3.

"Le Sardine mi hanno aiutato in campagna elettorale.

Sono grato e sono confrontarmi per giorni con loro ma se qualcuno delle Sardine si permette di dare pagelle, fare liste di proscrizione e dire che io sono di destra, allora per me il dialogo dura due minuti".