Formazione professionale: come ottenere i CFP obbligatori tramite i corsi online

(Castelvetrano, 2 luglio 2020) – Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, alla sua entrata in vigore, ha dato il via ad una vera e propria riforma degli ordinamenti professionali, spingendo i Consigli degli ordini a formulare nuovi regolamenti per adeguarsi agli standard richiesti.

Uno dei cambiamenti epocali è l’introduzione del concetto di formazione continua obbligatoria, che prevede che gli iscritti agli albi partecipino ad attività come convegni, seminari o corsi di formazione per affinare le competenze in loro possesso, o acquisirne di nuove negli ambiti affini al loro settore di specializzazione.

I Crediti Formativi Professionali, o CFP, entrano nel linguaggio comune dei professionisti e diventano il metro con il quale misurare la loro preparazione e le loro competenze.Ogni ordine ha, dunque, creato un regolamento interno stabilendo le tempistiche e il numero di CFP da conseguire periodicamente, elencando anche le modalità idonee a tale scopo.La più gettonata negli ultimi periodi è senza dubbio la modalità FAD, formazione a distanza basata per lo più sull’erogazione di corsi online su piattaforma e-learning, un modo interattivo, intuitivo ed efficace per provvedere al proprio potenziamento professionale.

Ma come si fa ad ottenere i crediti formativi tramite i corsi online? In primo luogo bisogna rivolgersi a degli enti riconosciuti ed autorizzati a svolgere tali attività secondo i requisiti e le modalità stabilite dal collegio di ciascun ordine. Tra questi, vi segnaliamo , un ente di formazione professionale di qualità certificata che ormai da anni si occupa di fornire ai professionisti dei corsi progettati ad hoc, ed erogati su piattaforma e-learning di alto profilo tecnologico per rispondere a tutte le esigenze dell’utente in tempo reale ed in maniera efficace.

Il sito si rivela una risorsa specialmente per i professionisti del settore tecnico, in particolar modo per architetti, ingegneri, geometri e periti, che potranno avere accesso a percorsi formativi focalizzati sulle discipline attinenti alla loro professione: dalla progettazione BIM alla gestione energetica, dalla sicurezza nei cantieri all’utilizzo dei software indispensabili per i professionisti.

La modalità e-learning è il punto di forza, una metodologia che ha coniugato la didattica allo sviluppo tecnologico con lo scopo di agevolare la trasmissione di contenuti adeguandosi agli interessi e alle esigenze degli utenti a cui è concessa la facoltà di gestire in piena autonomia il piano di studi.

Ciò si rivela un vantaggio in termini di tempo, spazio e, soprattutto, denaro, in quanto per seguire le lezioni multimediali non servirà alcuno spostamento, ma basterà un dispositivo dotato di connessione ad internet (PC, tablet o smartphone) per accedere al corso direttamente da casa o dall’ufficio, a prezzi molto più competitivi rispetto alle classiche lezioni in aula.

Assistenti e Tutor saranno sempre a disposizione dell’utente per guidarlo lungo il suo percorso, lezione dopo lezione, mentre il timer della piattaforma monitorerà il tempo impiegato nello studio, certificando il numero di ore necessario al conseguimento dell’attestato valido per l’acquisizione dei CFP.

Per essere più competitivi sul mercato del lavoro, stare al passo con i nuovi standard tecnici e normativi, e assolvere al tempo stesso agli obblighi previsti dal proprio ordine, la soluzione migliore è affidarsi a professionisti della formazione.

INFO E DETTAGLI

Pedago.it Ente di Formazione Professionale Certificato secondo gli standard ISO 9001:2015

Sito web:

Contatti: