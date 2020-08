Premio 'Carla Fendi' 2020 all''infermiera eroina' Elena Pagliarini

Roma, 4 ago. (Labitalia) – Il Premio Carla Fendi 2020 va all''infermiera eroina' Elena Pagliarini. La 9a edizione del Premio avrà luogo, nell’ambito di Spoleto 63 Festival dei 2Mondi, domenica 30 agosto, alle ore 21.30, sul palcoscenico in piazza Duomo, a Spoleto, dopo il concerto diretto dal maestro Riccardo Muti.

Presente come ogni anno a questa manifestazione in qualità di main partner la Fondazione Carla Fendi, che da anni porta avanti azioni di sostegno nel campo della cultura, della scienza e del sociale, sente la necessità in questo difficile momento storico legato alla pandemia del Coronavirus di continuare il suo impegno nella lotta contro il Covid-19. Un percorso che la Fondazione ha iniziato sin dai primi momenti della diffusione del virus con un contributo al Policlinico Gemelli destinato all’acquisto di macchinari sanitari, e poi con una successiva donazione al Policlinico Gemelli e all’Istituto Spallanzani finalizzata alla ricerca di un farmaco per combattere il Covid-19.

Con questo spirito l’attestato del Premio viene attribuito a Elena Pagliarini, l’infermiera la cui foto ha fatto il giro del mondo e il contributo del Premio di 30.000 euro sarà conseguentemente destinato al Fondo #noicongliinfermieri, istituito dalla Fnopi-Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche a favore delle vittime del Covid-19 e delle loro famiglie. “Sono molte le persone – dice la presidente della Fondazione Carla Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi – che si sono così professionalmente e strenuamente impegnate nella lotta contro il Coronavirus con sacrifici e alto senso di responsabilità".

"Nell’impossibilità di riconoscere l’abnegazione di tanti, vorremmo allora che il Premio Carla Fendi, attribuito nel suo attestato a Elena Pagliarini, fosse un riconoscimento per chi ha tanto dato senza nulla chiedere, rischiando sempre in prima persona, eroi straordinari nell’ordinarietà quotidiana, e che il contributo economico possa quindi essere di sostegno al loro fondo di solidarietà #noicongliinfermieri”, sottolinea. Nel suo ruolo di main partner del Festival, la Fondazione Carla Fendi, in questa edizione del Premio, vuole continuare il suo impegno nella lotta alla pandemia completando le donazioni già fatte per un ammontare di 220.000 euro.