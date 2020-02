Coronavirus: da Iss vademecum per mamme in dolce attesa

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) – Un vademecum in 'pillole' per le donne in gravidanza o in allattamento, ai tempi del coronavirus. A diffonderlo è l'Istituto superiore di sanità (Iss) che fornisce brevi consigli su come comportarsi se si è in questa fase delicata per evitare al massimo il rischio coronavirus, in assenza di un vaccino contro il Sars-CoV-2 e di informazioni "circa la suscettibilità delle donne incinta alla patologia da nuovo coronavirus". E sostiene che allo stato attuale delle conoscenze per le donne affette da Sars-CoV-2 "non c’è indicazione elettiva al taglio cesareo"

L'Iss raccomanda poi innanzitutto "l’igiene frequente e accurata delle mani e l’attenzione a evitare il contatto con soggetti malati o sospetti", secondo le raccomandazioni del ministero della Salute e delle istituzioni internazionali (estese anche ai contatti delle donne in gravidanza).

Mentre per quanto riguarda la gestione ospedaliera dei casi sospetti o certi, "rimanda a quanto raccomandato per la gestione delle condizioni infettive incluso, qualora necessario, l’isolamento di madre e/o neonato. Una scelta, quest’ultima, che deve essere attentamente ponderata dal team ospedaliero insieme alla madre, valutando i rischi e i benefici di questa scelta".

L'Iss infatti rimarca che "non è noto comunque se avvenga la trasmissione verticale, cioè dalla madre al feto, del Sars-CoV-2: dai primi casi descritti il virus non è stato rilevato nel liquido amniotico o nel sangue neonatale prelevato da cordone ombelicale e nessun neonato nato da madre affetta da Sars-CoV-2 è risultato essere positivo al virus".