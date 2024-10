Flavio Insinna lancia il suo nuovo programma su La7, un'occasione per le famiglie dove si uniscono per giocare e divertirsi

“Famiglie d’Italia, unitevi a Flavio Insinna!” Questo è l’invito che il conduttore rivolge tramite il settimanale Oggi a chi desidera trascorrere del tempo in famiglia divertendosi con il suo nuovo programma su La7.

Flavio Insinna lascia la Rai: il suo ritorno avviene su La7!

“Giocare con le famiglie e stare insieme è il regalo più bello che possiamo farci in un mondo scellerato che fa la guerra”, afferma Insinna. Nel suo show, saranno presenti famiglie di ogni tipo: tradizionali, allargate, non convenzionali, madri, padri, figli adottivi, nipoti e cugini. L’obiettivo è rappresentare cinque persone che si vogliono bene, si rispettano e si proteggono, incarnando così il vero spirito familiare.

Parlando della sfida che lo attende, il conduttore racconta aneddoti sul suo passato, come la sua ripresa del teatro e l’interesse per il giardinaggio durante le mattinate in cui seguiva i dati Auditel.

Addio Rai: il ritorno di Flavio Insinna è su La7

L’addio alla Rai, che ha segnato il suo percorso dal 1991 al 2023, è avvenuto senza polemiche. “Come posso non dire grazie?”, afferma, senza rimpianti per la fine della sua esperienza con L’Eredità. Dopo cinque anni, non voleva continuare a ripetere lo stesso format. “Sento il bisogno di rischiare”, spiega.

Insinna rivela anche che, prima di intraprendere questa nuova avventura con La7, ha avuto alcune discussioni con la Rai. A quasi 60 anni, sentiva che le proposte ricevute non erano adatte a lui, ma continua a esprimere gratitudine per il suo passato.