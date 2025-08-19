L’allerta è massima a seguito della scoperta di un grosso focolaio di legionella con oltre 100 casi confermati. Accade nel noto quartiere newyorkese di Harlem come annunciato dalle autorità sanitarie che hanno confermato il decesso di cinque persone. Vi sono almeno 14 ricoveri ospedalieri. I primi aggiornamenti dalla zona interessata ed in merito alle zone nelle quali il batterio è stato individuato.

Paura per focolaio di legionella con 5 morti e 108 casi confermati

L’epidemia di legionella è stata confermata dal Dipartimento della Salute di New York City che ha immediatamente avviato le indagini in merito ad un “cluster comunitario a Central Harlem”. La nota ufficiale fornisce anche un primo bilancio dei morti, dei ricoveri e del numero complessivo di casi confermati: “Al 18 agosto sono stati confermati 108 casi, cinque decessi e 14 persone sono ancora ricoverate”.

Vi sarebbe anche una prima ipotesi in merito al luogo di provenienza del batterio: sono stati infatti prelevati dei campioni dalle torri di raffreddamento della zona e qui sono state trovate tracce di legionella. L’epidemia sarebbe dunque legata a torri di raffreddamento contaminate.

La malattia si trasmette esclusivamente mediante goccioline contaminate ma non in modo diretto da persona a persona: i sintomi sono ascrivibili a quelli della febbre che può essere provocata dal batterio. Nei soggetti con sistema immunitario debole il rischio è anche quello di sviluppare la polmonite. Le autorità sanitarie hanno confermato che gli impianti ‘positivi’ sono stati già sottoposti a specifico trattamento. Inoltre nella nota viene specificato che il focolaio “non è legato all’acqua calda o fredda degli edifici”.