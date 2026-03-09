Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza rumena di 21 anni scomparsa nelle campagne tra Foggia e San Severo lo scorso 2 marzo. Di lei ancora nessuna traccia.

Foggia, il giallo della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu: ancora nessuna traccia della 21enne

Elena Rebeca Burcioiu è scomparsa da una settimana tra Foggia e San Severo. La ragazza, 21enne orfana di origine rumena, si era trasferita da pochi mesi in Italia insieme a una amica, con la quale viveva e che ha dato l’allarme quando non l’ha vista rientrare a casa. Da allora sono partite le ricerche senza sosta ma, fino a ora, di lei nessuna traccia. La stessa sera della scomparsa è stato però ritrovato il suo cellulare lungo il ciglio della strada. Sono già stati scandagliati pozzi, campagne e anche un grosso vascone a uso irriguo, ma senza risultati.

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da una settimana: ricerche senza sosta

Non si sa ancora nulla di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa dal 2 marzo scorso. Secondo quanto riporta Fanpage.it, gli inquirenti si starebbero concentrando su un uomo che avrebbe intimidito sia la 21enne sia una sua connazionale. Si cerca di capire se ciò abbia una connessione con la scomparsa di Elena Rebeca.