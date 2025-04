Folla in preghiera a Santa Maria Maggiore per Papa Francesco

Folla in preghiera a Santa Maria Maggiore per Papa Francesco

Un evento senza precedenti

Circa 30mila persone si sono radunate a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco, recentemente tumulato nella basilica. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato in conferenza stampa che il luogo di culto è diventato ancora più visitato, evidenziando l’amore dei romani per il Papa. “Già nei giorni scorsi avevamo tantissime presenze, ma si sono decuplicate”, ha affermato Giannini, sottolineando gli sforzi organizzativi messi in atto per gestire l’afflusso di fedeli.

Un flusso ininterrotto di fedeli

Fin dalle prime ore del mattino, la basilica ha visto un flusso costante di persone desiderose di pregare alla tomba di Papa Francesco. Già all’alba, centinaia di fedeli attendevano l’apertura della basilica, e la coda si è rapidamente allungata con l’arrivo di migliaia di visitatori. Le messe della domenica sono iniziate alle 7, ma il flusso verso la tomba è proseguito in parallelo alle celebrazioni liturgiche. I fedeli sono stati invitati a procedere con ordine, creando un’atmosfera di rispetto e devozione.

Un simbolo di amore e devozione

La tomba di Papa Francesco, semplice e sobria, è adornata da una rosa bianca, simbolo del legame tra il Papa e Santa Teresina di Lisieux. Molti fedeli, tra cui famiglie e pellegrini, hanno portato con sé questo fiore, deposto con rispetto accanto alla lapide che riporta l’iscrizione “Franciscus”. La rosa bianca rappresenta anche un segno di speranza e amore, valori che Papa Francesco ha sempre sostenuto. Tra i visitatori, anche persone di diverse fedi e convinzioni, unite nel desiderio di rendere omaggio a un Papa che ha toccato il cuore di molti.

Testimonianze di affetto

Le testimonianze di chi ha partecipato all’evento sono toccanti. Florentine, un’infermiera originaria del Benin, ha viaggiato fino a Roma per rendere omaggio al Papa, mentre Diana, proveniente dall’Australia, ha sottolineato l’importanza di essere presenti in questo momento. Anche Roberto, un romano ateo, ha voluto salutare Papa Francesco, esprimendo il suo rispetto per il messaggio di benevolenza e accettazione che il Papa ha sempre trasmesso. La semplicità della tomba, come molti hanno commentato, riflette la personalità autentica e umile di Bergoglio.