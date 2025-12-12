Fondo da 590 Milioni per Rinnovare il Parco Veicolare Italiano: Opportunità e Vantaggi

Il settore dell’autotrasporto in Italia accoglie con favore la pubblicazione del decreto ministeriale che stabilisce il riparto di un fondo di 590 milioni di euro per il periodo 2027-2031. Questa misura rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del parco veicolare, in particolare per i mezzi dedicati al trasporto merci.

L’iniziativa ha suscitato l’entusiasmo degli operatori del settore, in particolare dell’industria italiana del GNL (gas naturale liquefatto), come sottolineato da Assogasliquidi e Federchimica. Secondo il presidente dell’associazione, Matteo Cimenti, il decreto è il risultato di un lungo processo di dialogo e di sensibilizzazione con le istituzioni, che ha portato a una visione chiara per il sostegno al settore dei trasporti.

Un passo verso la sostenibilità

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 24 ottobre, segna un momento cruciale per il settore. Con la definizione delle risorse disponibili, l’obiettivo è quello di incentivare il rinnovo della flotta con veicoli alimentati da carburanti alternativi, promuovendo una mobilità più sostenibile e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo.

Importanza per l’industria del GNL

Costantino Amadei, presidente del gruppo GNL di Assogasliquidi, ha evidenziato come la programmazione pluriennale dei fondi sia una risposta concreta alle esigenze del settore, che da anni richiede interventi mirati. La disponibilità di risorse adeguate potrebbe favorire un incremento significativo delle immatricolazioni di mezzi pesanti alimentati a GNL e bioGNL, carburanti già pronti e tecnologicamente avanzati.

Premialità per le imprese virtuose

Affinché il fondo possa realmente contribuire al rinnovamento della flotta, Assogasliquidi ha sottolineato la necessità di introdurre meccanismi premiali per le aziende che decidono di investire in veicoli a GNL e bioGNL. Questa misura non solo stimolerebbe la transizione verso carburanti più puliti, ma rappresenterebbe anche un riconoscimento per gli sforzi delle imprese che operano in una direzione innovativa e sostenibile.

Collaborazione con le istituzioni

Amadei ha espresso fiducia nel fatto che il Ministero dei Trasporti e il governo manterranno un’attenzione costante verso le esigenze delle aziende che investono in questo settore. La creazione di infrastrutture adeguate per la distribuzione di GNL e bioGNL è fondamentale per garantire la crescita e la competitività del mercato italiano a livello internazionale.

L’adozione di questo decreto rappresenta un segnale positivo per l’intero comparto dell’autotrasporto e per l’industria del GNL in Italia. È un’opportunità per avviare una fase di transizione energetica che possa portare benefici economici e ambientali, assicurando al contempo che il settore rimanga all’avanguardia in un contesto globale sempre più competitivo.