Vi sono eventi che non sono sotto il controllo di nessuno e quando si verificano non si hanno possibilità di uscita, questo è quanto è accaduto nella mattinata di mercoledì in una scuola della provincia di Roma quando un ragazzino si è sentito male. La scuola e il personale medico ha fatto tutto per tentare di risolvere la situazione ma non è bastato.

Il cordoglio della società calcistica dove giocava

Cristian era un giocatore della società sportiva Grifone Soccer che ha interrotto ogni tipo di attività in segno di lutto e rispetto per la scomparsa del ragazzo.

Anche l’Anzio Calcio 1924 e il Latina 1932 hanno voluto tributare un ricordo al giovanissimo, così come altre società italiane perché la notizia ha scosso e destabilizzato l’intero movimento.

“Era un ragazzo educato, con grande spirito di squadra, sempre positivo” – così lo ricorda l’allenatore Luciano Bottoni sui social della squadra, come riporta Leggo.it

Cosa è accaduto al 12enne

Dall’episodio di forte emicrania che ha fatto chiamare i genitori da scuola sono passate poche ore, il ragazzo continuava a lamentare forti dolori di qui il passaggio ad un ospedale della capitale per capire cosa stesse accadendo.

Come riportato da Leggo.it tramite Il Messaggero il giovane è stato colpito da emorragia cerebrale o aneurisma, episodi che si verificano in persone di ogni età, senza segnali d’allarme.

Difatti, una volta arrivato nel nosocomio i medici non hanno fatto altro che costatarne il decesso. I funerali si terranno oggi alle 15 nella basilica Santa Teresa ad Anzio.