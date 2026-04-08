Frana a Petacciato: chiusura dell'A14 e stop ai treni lungo la costa

Il 7 aprile 2026 una vasta frana a Petacciato ha bloccato A14 e la linea Adriatica: decine di evacuati, monitoraggio geologico e scenari di ripristino lunghi

Il 7 aprile 2026 una significativa frana in località Petacciato (provincia di Campobasso) ha interrotto i collegamenti principali lungo la costa adriatica. In via precauzionale è stata disposta la chiusura del tratto di A14 compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, mentre la Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Adriatica tra Montenero di Bisaccia e Termoli a partire dalle ore 12:30.

Sul posto sono intervenuti tecnici e geologi per avviare le prime verifiche e il monitoraggio continuo del fronte.

Cosa è accaduto e come viene valutato il fenomeno

Secondo la direzione della Protezione Civile, rappresentata dal responsabile Fabio Ciciliano, si tratta di una situazione definita critica. Il fronte interessato dalla risacca del terreno è molto esteso, stimato intorno ai 4 km, e coincide con una Frana storica già nota alle autorità.

Il problema principale è che il movimento non è ancora cessato: il terreno continua a deformarsi, con ripercussioni su binari, carreggiate e viadotti. Per questo motivo gli interventi di ripristino non possono partire fino a quando il fronte non si stabilizzerà e non saranno completate le valutazioni tecniche e operative.

Caratteristiche del movimento

Il movimento del terreno ha provocato spostamenti tali da deformare la sede ferroviaria e la viabilità sovrastante, rendendo necessario un approccio cauto e interdisciplinare. I rilievi sono condotti con sensori già installati per il monitoraggio del fronte e con sopralluoghi di geologi e ingegneri. Gli esperti avvertono che i tempi per ottenere condizioni di stabilità possono essere lunghi: non è realistico prevedere un ripristino in pochi giorni; le stime parlano di settimane, se non mesi, per garantire sicurezza e riaprire le infrastrutture.

Impatto sui trasporti e prime misure operative

Le ricadute sulla mobilità sono immediate e significative. L’interruzione di A14 e della linea Adriatica ha causato blocchi per il traffico pesante e rallentamenti per i passeggeri: nelle prime ore si sono registrati passeggeri bloccati, con segnalazioni di circa 200 persone in attesa alla stazione di Foggia. Per motivi precauzionali sono state evacuate circa 50 persone dalle aree a rischio. La combinazione di autostrada e strada statale SS16 non percorribile nel tratto interessato complica la possibilità di attivare servizi sostitutivi via gomma.

Deviazioni e percorsi alternativi

Per limitare i disagi il traffico passeggeri e merci è stato deviato su assi interni: per le auto è consigliato uscire a Vasto Sud e utilizzare la SS650 Trignina verso Isernia/Campobasso fino a Termoli per rientrare poi in A14; analoghe indicazioni valgono per chi procede verso Pescara. I mezzi pesanti seguono percorsi più lunghi che passano per la SS85, il raccordo di Caianello e le autostrade A1 e A16. Queste deviazioni allungano i tempi di percorrenza e aumentano i costi operativi, con ricadute economiche notevoli per i trasportatori.

Servizi ferroviari, comunicazioni e scenari per il ripristino

Sul fronte ferroviario, la circolazione è stata sospesa tra Vasto San Salvo e Termoli, con limitazioni e cancellazioni per i treni a lunga percorrenza e regionali. RFI e Trenitalia hanno attivato deviazioni via Roma-Caserta-Foggia per alcuni collegamenti e hanno reso disponibile il rimborso integrale per i viaggi rinunciati. I tecnici rimangono impegnati nei monitoraggi per valutare la stabilità del fronte: finché il terreno non smetterà di muoversi non sarà possibile pianificare interventi strutturali di consolidamento e ricostruzione della sede stradale e ferroviaria.

Prospettive e possibili soluzioni straordinarie

Le autorità locali e nazionali stanno valutando anche opzioni meno convenzionali per mantenere i flussi di merci e persone, tra cui l’utilizzo della via marittima dai porti principali come alternativa alla direttrice costiera. Tuttavia, tutte le opzioni richiedono coordinamento logistico e tempi di attivazione non immediati. La priorità rimane la sicurezza: fino all’esito delle analisi geologiche e al consolidamento del fronte non saranno presi provvedimenti risolutivi. Nel frattempo le agenzie invitano i viaggiatori a consultare costantemente i canali ufficiali di infomobilità per aggiornamenti e istruzioni operative.