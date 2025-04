Frana di Boccassuolo: emergenza in Appennino modenese

La frana si sposta di oltre trenta metri, preoccupazioni per le abitazioni e l'alta tensione

La frana di Boccassuolo: un fenomeno preoccupante

La frana di Boccassuolo, che da inizio mese sta creando allerta nella comunità dell’Appennino modenese, ha mostrato un movimento significativo, spostandosi di oltre trenta metri. Questo evento geologico, che si estende su un fronte di circa tre chilometri, ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, ha fornito aggiornamenti sulla situazione, evidenziando che la frana ha raggiunto il fiume Dragone e si sta muovendo in blocco nella parte centrale e verso il paese.

Misure di sicurezza e monitoraggio costante

Le autorità stanno attuando misure di sicurezza per contenere il fenomeno. Le ditte specializzate sono al lavoro con gli scavatori per creare fossi di guardia, cercando di accompagnare il movimento della frana e prevenire un ulteriore allargamento che potrebbe mettere a rischio le abitazioni circostanti. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di monitorare la situazione h24, per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

Rischi per le infrastrutture e la comunità

Un altro aspetto critico riguarda la vicinanza della frana ai tralicci dell’alta tensione di Terna. La supervisione di queste strutture è fondamentale, poiché un ulteriore movimento della frana potrebbe compromettere la fornitura elettrica nella zona. Le autorità locali stanno collaborando con esperti per valutare i rischi e pianificare eventuali evacuazioni, se necessario, per garantire la sicurezza della popolazione.