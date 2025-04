Un disastro naturale in atto

La frana di Boccassuolo, una frazione del comune di Palàgano, sta causando gravi disagi e preoccupazione tra i residenti. Da inizio aprile, circa tre milioni di metri cubi di terra si sono staccati dal Monte Cantiere, muovendosi a una velocità compresa tra i 30 e i 50 centimetri all’ora. Questo fenomeno naturale ha già provocato danni significativi alle infrastrutture locali e ha costretto le autorità a prendere misure di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione.

Le conseguenze per la comunità locale

I residenti di Boccassuolo vivono in uno stato di ansia e incertezza. Le strade sono state danneggiate, rendendo difficile l’accesso alle abitazioni e ai servizi essenziali. Molti abitanti hanno dovuto evacuare le loro case, trovando rifugio presso amici e familiari o in strutture temporanee allestite dalle autorità locali. La frana ha anche interrotto le forniture di acqua e energia elettrica, aggravando ulteriormente la situazione. Le autorità stanno monitorando costantemente il movimento della frana e hanno attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti.

Interventi e misure di sicurezza

In risposta a questa crisi, il comune di Palàgano ha avviato una serie di interventi per contenere i danni e prevenire ulteriori frane. Sono stati installati sistemi di monitoraggio per rilevare i movimenti del terreno e sono stati effettuati lavori di consolidamento nelle aree più a rischio. Inoltre, le autorità stanno collaborando con esperti geologi per valutare la situazione e pianificare interventi a lungo termine. Tuttavia, la situazione rimane critica e le previsioni meteorologiche non promettono miglioramenti, con possibili ulteriori piogge che potrebbero aggravare il fenomeno.