La frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha costretto oltre 1.500 persone a lasciare le proprie abitazioni, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità del territorio siciliano al dissesto idrogeologico. Ecco gli ultimi aggiornamenti e cosa sta succedendo sul territorio.

Frana a Niscemi: l’allarme della Protezione Civile e i fondi per gli sfollati

Per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa della frana di Niscemi sono in arrivo i contributi del fondo statale per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas). L’aiuto economico prevederebbe 400 euro mensili per nucleo familiare, incrementati di 100 euro per ogni componente, fino a un massimo di 900 euro al mese per la durata di un anno. La procedura risulterebbe già attivata in presenza dell’ordinanza di sgombero e dovrebbe concludersi nel giro di pochi giorni.

Attualmente sono circa 1.500 le persone coinvolte. La comunicazione è stata formalizzata dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ai capigruppo parlamentari.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi richiama l’urgenza di un monitoraggio continuo e integrato, che affianchi tecnologie come radar terrestri e satellitari a rilievi diretti sul campo, apprezzando l’immediato invio di geologi da parte della Protezione civile siciliana. La situazione resta complessa e in evoluzione: “L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela”, ha spiegato il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, chiarendo che “la frana è ancora attiva” e che per alcune abitazioni sarà inevitabile una delocalizzazione definitiva.

Frana a Niscemi, allarme della Protezione Civile e fondi per gli sfollati: il duro appello di Schlein

Sul fronte politico è intervenuta anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, giunta a Niscemi per esprimere vicinanza alla comunità colpita e per chiedere risorse straordinarie: “Bisogna mettere in sicurezza le persone, il territorio e il più presto possibile dare loro una prospettiva chiara. Abbiamo già chiesto di destinare un miliardo di euro che non verrà usato per infrastrutture inutili come il ponte sullo Stretto per dare sostegno alle aree colpite dal maltempo”, sottolineando come i 100 milioni stanziati dal governo siano insufficienti rispetto ai danni stimati.

Nel frattempo, dalle autorità locali arriva l’invito alla massima prudenza: “È una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo danni alle abitazioni. Restate a casa”, ha ribadito il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.