Oggi, domenica 18 gennaio, la provincia di Messina è stata colpita da una forte scossa di terremoto, avvertita distintamente in diverse zone della Sicilia. L’epicentro, a Militello Rosmarino, ha generato preoccupazione tra la popolazione, che ha subito percepito il tremore nelle proprie abitazioni.

Scossa di terremoto avvertita anche in altre province: le segnalazioni sui social

Continuano gli eventi sismici in provincia di Messina. Dopo il lieve terremoto registrato ieri a Piraino, di magnitudo 2.5, oggi pomeriggio alle 14:55 la terra ha tremato nuovamente con una scossa più intensa. Secondo le stime preliminari dell’Ingv, la magnitudo si aggira tra 3.8 e 4.3 della scala Richter, con epicentro individuato tra Marina di Caronia e le aree limitrofe. La scossa è stata chiaramente percepita in tutto il Messinese, spingendo molti cittadini a uscire di casa per precauzione. Nonostante l’intensità, al momento non risulterebbero danni a persone o edifici.

L’evento sismico è stato registrato anche in zone più distanti, con segnalazioni da diverse città della Sicilia orientale. A S. Agata Militello la scossa è stata definita “molto forte”, mentre a Adrano, in provincia di Catania, è stata percepita in maniera più lieve.

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.0 nel Messinese: paura tra i cittadini

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Ingv, si stima che il terremoto abbia avuto una magnitudo di 4.0. Numerosi cittadini hanno condiviso le proprie esperienze sui social, documentando la percezione del tremore in abitazioni e uffici. La popolazione rimane allerta, mentre gli esperti continuano a monitorare la situazione per eventuali scosse successive. Alle 14:58 si è registrata una seconda scossa, più lieve, di magnitudo 2.1, sempre a Militello Rosmarino.

La popolazione resta in stato di allerta, mentre gli esperti continuano a monitorare attentamente la zona per eventuali nuove scosse e per valutare possibili rischi.