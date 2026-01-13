Doppio terremoto a Ravenna: magnitudo avvertita, gente in strada e scuole evacuate, scossa percepita fino a Forlì e in Toscana.

Un forte terremoto ha scosso questa mattina la provincia di Ravenna, facendo percepire distintamente la sua forza in diverse città della Romagna. La prima scossa, di magnitudo significativa, ha colpito l’area nei pressi di Russi, seguita pochi minuti dopo da un secondo evento sempre vicino a Ravenna.

Doppio terremoto scuote la Romagna: le reazioni della popolazione

A Forlì, Cesena e in altre città della Romagna la popolazione è scesa in strada per precauzione, mentre alcune scuole di Cesena hanno provveduto all’evacuazione degli studenti.

La scossa è stata avvertita anche a Imola, Rimini, Bagnacavallo, Cervia e, secondo testimonianze sui social, fino a Firenze e in altre zone della Toscana.

Nonostante il forte boato segnalato dai residenti, al momento non risulterebbero danni a persone o edifici. Questi eventi seguono di pochi giorni una serie di scosse nell’entroterra cesenate, con epicentro nella zona di Verghereto, la più intensa delle quali era stata di magnitudo 3.5 il 2 gennaio.

Paura a Ravenna: doppia scossa di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, gente in strada

Questa mattina l’Emilia-Romagna è stata colpita da due scosse di terremoto ravvicinate che hanno destato preoccupazione tra la popolazione. Come riportato dall’INGV, la prima ha raggiunto magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di circa 23 km. Pochi minuti dopo, alle 09:29, un secondo sisma di magnitudo 4.1 ha interessato la zona di Faenza, sempre nel Ravennate, a circa 22 km di profondità.

Entrambi gli eventi, della durata di 4-5 secondi, sono stati distintamente percepiti: in molte abitazioni si è avvertito un movimento ondulatorio e alcune strutture hanno tremato visibilmente.