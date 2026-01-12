Una scossa di terremoto magnitudo 3.4 sarebbe stata registrata alle 7:28 del 12 gennaio 2026 in Valle d’Aosta a circa 2 chilometri a nord-ovest di La Thuile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Registrato terremoto a La Thuile

L’ipocentro si troverebbe, come riportato da TheSocialPost.it, a 9 chilometri di profondità, in una zona a bassa densità, inferiore ai 7 abitanti per chilometro quadrato, dove risiedono poco meno di 800 abitanti, un fattore che ha inciso nel contenere l’impatto percepito del sisma.

Il valore di accelerazione massima del suolo, identificato come 0,16g, rientrerebbe nei livelli previsti per questa zona, in base alle statistiche regionali e, nonostante l’energia rilasciata, non sarebbero stati segnalati danni.

Seconda scossa di terremoto a La Thuile

Nelle stesse ore i sismografi avrebbero rilevato una seconda scossa di terremoto, una magnitudo 2.7 registrata poco dopo le 3 del mattino con epicentro sempre nelle vicinanze di La Thuile. L’evento, seppure di minore intensità, ha confermato la natura moderata dell’attività sismica tipica della Valle d’Aosta, storicamente meno esposta a scosse intense rispetto a territori come l’Irpinia, il Friuli, l’Abruzzo o l’Appennino centrale. Qui i fenomeni sismici sono legati al dinamismo della catena alpina e alle tensioni della crosta terrestre lungo il confine tra Italia, Francia e Svizzera.