Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani all’alba di oggi, lunedì 9 dicembre, sulla strada statale 7, nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Le vittime, un 25enne originario di Francavilla Fontana e una 24enne di Latiano, viaggiavano a bordo di un’Audi A4 che si è schiantata violentemente contro il guard rail, trasformandosi in un groviglio di lamiere.

L’auto contro il guard rail: un impatto devastante

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme a Guardia di Finanza, vigili del fuoco e personale del 118, si tratterebbe di un sinistro autonomo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente, che ha avuto esiti devastanti per i due ragazzi, deceduti sul colpo.

Carabinieri confermano: sinistro autonomo senza altri veicoli coinvolti

L’impatto, avvenuto intorno alle 3:45, ha richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale per consentire i rilievi e la rimozione delle salme. La strada è stata riaperta solo in mattinata, attorno alle ore 9. Il dolore per questa tragedia ha colpito profondamente le comunità locali, lasciando un vuoto immenso per la perdita di due giovani vite nel fiore degli anni. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’accaduto.