Francesca Bergesio, la cui figura paterna è un senatore, ha deciso di prendere un anno di pausa dagli studi di Medicina, dopo aver vinto Miss Italia. Durante questo periodo si dedicherà a vari impegni e audizioni.

Praticamente un anno è passato dalla vittoria di Francesca Bergesio a Miss Italia, e adesso si esprime suo padre, Giorgio Maria Bergesio. Bergesio, un senatore del partito Lega e nato a Cervere (Cuneo), ricopre attualmente il ruolo di vicepresidente della Commissione per l’Industria, il commercio, il turismo, l’agricoltura e la produzione agroalimentare a Palazzo Madama. Molti si congratularono con lui nel Transatlantico lo scorso novembre per il trionfo di sua figlia come Miss Italia. La sua vittoria, tuttavia, non fu ignorata, con alcune voci maligne che suggerirono che la giovane avesse trionfato grazie a favoritismi.